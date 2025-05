BaianaSystem fecha Nômade com surpreendente estreia visual de novo disco

Até o começo da noite no último dia do Nômade Festival em São Paulo, parecia que o Parque Villa-Lobos não veria nada mais catártico do que o show de João Gomes e o romantismo dos sambas de Alcione. Mas o encerramento ficou por conta do BaianaSystem, que surpreendeu mais uma vez com um novo espetáculo, criado especialmente para apresentar o disco lançado em janeiro deste ano, "O Mundo Dá Voltas".

A banda foi a primeira a subverter a estrutura do palco principal, adotando uma configuração própria: alguns dos músicos se posicionaram atrás de grandes telas que exibiam imagens em movimento, criando uma espécie de composição cubista.

Russo Passapusso subiu ao palco acompanhado de seus já fiéis parceiros — Roberto Barreto, Seko, Junix, João Meirelles, Ícaro Sá e o maestro Ubiratan Marques — além de mais uma guitarra baiana, da cantora "brachilena" Claudia Manzo, e de um poderoso naipe de metais.