Bad Bunny confirma turnê e virá para o Brasil pela primeira vez no Allianz

Em 2026, a turnê continua e passa pela Colômbia, Peru, Chile, Argentina e finalmente Brasil. Na sequência, ele vai para a Oceania na Austrália, Ásia no Japão e segue para a Europa.

Espanha, Portugal, Reino Unido e França estão na rota da turnê.

Os ingressos no Brasil serão vendidos pela Ticketmaster. A pré-venda pelo Santander Select e Private no dia 7 de maio, de demais cartões Santander no dia 8 e a venda geral no dia 9 de maio.

O valor mais baixo é a meia-entrada da cadeira superior por R$ 267,50. O mais caro é o PIT 1 e 2 por R$ 1.075,00 a inteira.

SERVIÇO

São Paulo - Bad Bunny