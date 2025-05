Steve Vai e Adrian Belew se encontram em tributo frenético ao King Crimson

No lugar do histórico baterista inglês Bill Bruford está o igualmente histórico Danny Carey, norte-americano que volta ao Brasil logo depois de passar pelo Lollapalooza com sua banda principal, o Tool. E, no inatingível lugar de Fripp, um dos maiores guitarristas de todos os tempos, outro aspirante a esse posto, Steve Vai, que dispensa apresentações.

Mas, apesar da sequência de "três discos de um par perfeito", formada por "Discipline" (1981), "Beat" (1982) e "Three of a Perfect Pair" (1984), cada um deles com uma cor única na capa, ser considerada o momento mais pop de uma das bandas mais sérias da história do rock, essa coleção de canções está longe do que podemos chamar simplesmente de música pop.

Show do quarteto Beat na noite de sexta (9), no Espaço Unimed, em São Paulo Imagem: Divulgação Mercury Concerts

Ela surge a partir da aproximação de Fripp e Belew, que havia estabelecido primeiro uma relação com David Bowie (foi o guitarrista do último disco da trilogia de Berlim, do mago inglês, "Lodger") para continuá-la com Brian Eno, que por sua vez levou-o aos Talking Heads (procurem pelo show que fez com o grupo em Roma em 1981 no YouTube).

Fripp, naquele período, vinha descobrindo pedais, efeitos e música eletrônica ao lado de Eno, que o levou a cunhar um estilo de tocar guitarra que batizou de frippertronics (com quem tocou na absurda faixa de abertura do clássico dos Talking Heads de 1979, "Fear of Music").