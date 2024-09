TV: Justiça bloqueou R$ 20 mi, bens e imóveis de empresa de Gusttavo Lima

A Balada Eventos e Produções Limitada, empresa do cantor Gusttavo Lima, se tornou alvo da Justiça por suspeitas de lavagem de dinheiro no âmbito da mesma operação que prendeu Deolane Bezerra na quarta-feira (4). As informações são do Fantástico, da TV Globo, deste domingo (8).

O que aconteceu

Justiça bloqueou R$ 20 milhões da empresa de Gusttavo Lima, além do sequestro de todos os imóveis e embarcações que estão em nome da Balada. Segundo o Fantástico, a empresa do cantor sertanejo seria usada no esquema criminoso de lavagem de dinheiro de apostas ilegais com empresas de um homem identificado como José da Rocha Neto.

Rocha Neto é dono da empresa Vai de Bet, que tem Lima como garoto-propaganda. A Justiça determinou a prisão de Rocha Neto, que é considerado foragido. No período em que foi deflagrada a operação, o empresário estava na Grécia para comemorar o aniversário do sertanejo.