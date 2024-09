Como Gusttavo Lima e Deolane teriam participado de esquema de bets?

O nome do sertanejo veio à público após a apreensão de uma avião em nome da empresa Balada Eventos e Produções, uma das empresas do músico, durante uma operação policial. A Justiça bloqueou R$ 20 milhões da empresa de Gusttavo Lima, além do sequestro de todos os imóveis e embarcações que estão em nome da Balada.

A empresa é suspeita de lavagem de dinheiro no âmbito da operação, segundo informou o Fantástico. Segundo o Fantástico, a empresa do cantor sertanejo seria usada no esquema criminoso de lavagem de dinheiro de apostas ilegais com empresas de um homem identificado como José da Rocha Neto.

Avião está no nome de empresa de Gusttavo Lima, segundo sistema da ANAC Imagem: Divulgação/SSP

Rocha Neto é dono da empresa Vai de Bet, que tem Lima como garoto-propaganda. A Justiça determinou a prisão de Rocha Neto, que é considerado foragido. No período em que foi deflagrada a operação, o empresário estava na Grécia para comemorar o aniversário do sertanejo.

Empresa de Rocha Neto foi quem comprou o avião de Gusttavo Lima apreendido durante a operação no início do mês. Ainda segundo o Fantástico, a Anac confirmou que a aeronave está no nome do sertanejo, mas "em processo de transferência" para a empresa JMJ Participações LTDA, pertencente a Rocha Neto.

Na decisão desta segunda-feira, a juíza considerou que Gusttavo Lima deu guarida a foragidos, o que demonstra "uma alarmante falta de consideração pela Justiça".