Mãe de Chester Bennigton reclama de volta do Linkin Park: 'Me sinto traída'

Susan Eubanks teceu críticas à volta do Linkin Park e à nova vocalista da banda, Emily Armstrong, 38. Ela é mãe do saudoso Chester Bennington (1976-2017), vocalista original do conjunto.

O que aconteceu

Susan reclamou de ter sido informada pela internet sobre o retorno da banda. "Descobri que Emily Armstrong tinha se juntado à banda pelo Google. Quando vou ao Google para procurar algo, a primeira coisa que geralmente aparece é Linkin Park", contou ela à revista Rolling Stone.

A idosa esperava que os integrantes do conjunto a avisassem da retomada antes de torná-la pública. "Eu me sinto traída. Eles me disseram que se eles fossem fazer alguma coisa, me avisariam. Eles não me avisaram, e eles provavelmente sabiam que eu não ficaria muito feliz. Estou muito chateada com isso."