Irmãos Menendez tentam reverter prisão perpétua em nova audiência nos EUA

Após uma mudança na Promotoria, o governador do estado da Califórnia Gavin Newsom decidiu adiar a audiência dos Menendez. Assim que Nathan Hochman assumiu o cargo, ele garantiu que "revisará cuidadosamente os fatos e a lei" no caso, "Incluindo a revisão de arquivos confidenciais da prisão, as transcrições dos dois julgamentos e as volumosas provas, assim como falar com os promotores, advogados de defesa e familiares das vítimas", disse um comunicado divulgado pelo New York Times.

Apesar disso, o novo promotor argumenta que os irmãos Menendez não assumiram a responsabilidade pelo crime hediondo. Ele também afirma que não há evidências adicionais para apoiar a mudança na sentença ou, até mesmo, um novo julgamento.

Ainda que Hochman tivesse tentado retirar o pedido de modificação da sentença, o juiz Michael Jesic manteve a decisão e permitiu uma nova audiência. Acontecendo em Los Angeles, o julgamento determinará se os irmãos "representam um perigo para a sociedade".