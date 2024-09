Como saco de dinheiro do jogo de bicho levou ao esquema envolvendo Deolane

Suposto envolvimento de Gusttavo Lima

Empresa do cantor Gusttavo Lima estaria envolvida no esquema. Ainda segundo o Fantástico, a Justiça bloqueou R$ 20 milhões e determinou o sequestro de todos os imóveis e embarcações que estão em nome da Balada Eventos e Produções Limitada. Segundo a reportagem, a empresa do cantor seria usada no esquema de lavagem de dinheiro junto a empresas de José da Rocha Neto, dono da casa de apostas online Vai de Bet, que foi patrocinadora máster do Corinthians até junho deste ano.

Avião comprado recentemente por empresa de Rocha Neto era de Gusttavo Lima. Uma das empresas de Rocha Neto, a JMJ Participações, comprou a aeronave Cessna Citation Excel. O avião foi um dos bens apreendidos pela Operação Integration na última quarta-feira (04). A assessoria do cantor nega envolvimento de Gusttavo Lima no esquema criminoso e afirma que a aeronave ainda está em nome da Balada Eventos e Produções Limitada por conta de trâmites burocráticos. Em nota ao Fantástico, a equipe do cantor afirma que o sertanejo tem apenas um contrato de uso de imagem com a Vai de Bet e que nem ele e nem a Balada Eventos "fazem parte de nenhum esquema de organização criminosa de exploração de jogos ilegais e lavagem de dinheiro".

Cantor publicou nota em que alega que sua empresa está sendo alvo de "injustiça". No final do domingo, Gusttavo Lima usou sua rede social para afirmar que sua empresa havia sido envolvida na Operação "simplesmente por ter transacionado comercialmente [a aeronave] com essas empresas investigadas".

Cantor Gusttavo Lima se pronunciou nas redes sociais Imagem: Reprodução/Instagram/@gusttavolima

Justiça emitiu mandado de prisão contra Rocha Neto. O empresário é considerado foragido. No momento da deflagração da Operação, Rocha Neto estava na Grécia, junto com Gusttavo Lima e as respectivas esposas. Além do mandado, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 35 milhões das contas pessoais e mais R$160 milhões das empresas em nome de Rocha Neto. Ao Fantástico, a equipe de defesa do empresário alegou que "não existe qualquer indício de sua participação em atos ilícitos" e que seu patrimônio é declarado e regular.