Artista critica vinda de cruz da 1ª missa no Brasil: 'Quanto sangue viu?'

A cantora e compositora indígena Kaê Guajajara criticou a vinda da cruz da primeira missa celebrada no Brasil em 1500. A relíquia saiu de Braga, em Portugal, e chegou em São Paulo nesta semana para o aniversário de 525 anos da celebração católica no Sul da Bahia.

O que aconteceu

A artista fez um vídeo para falar da chegada do objeto no Brasil — dias antes do Dia dos Povos Indígenas, no próximo sábado (19): "A gente segue dependendo do povo para que compartilhem nossas narrativas apagadas (...) e reescrever a história dessas terras que sempre sangraram desde 1500", escreveu Kaê na legenda da publicação para os 197 mil seguidores no Instagram.

Na gravação, que soma 276 mil visualizações apenas em uma rede social, Kaê diz que o Brasil "é a prova de que não adianta o tempo passar": "Eu fico me perguntando o quanto de sangue essa cruz já não deve ter visto e o quanto de corpos já não tombaram sobre a sombra dela, sem que o céu sequer tremesse".