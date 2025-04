Léo Lins diz que Ju Oliveira foi ingrata com Gentili: 'Lavagem cerebral'

Léo Lins, que já trabalhou no programa de Danilo Gentili no SBT, postou um vídeo comentando a polêmica que envolve Juliana Oliveira, Otávio Mesquita e Danilo Gentili.

O que aconteceu

Léo Lins diz que Juliana foi injusta com Danilo Gentili. A ex-assistente de palco do "The Noite" diz que Danilo Gentili só a apoiou em 2020, depois de se posicionar sobre a acusação de Dani Calabresa contra Marcius Melhem. Danilo Gentili nega e Léo Lins concorda com ele, dizendo que "todo mundo que tomou ciência disso se colocou no lado dela, sem a menor sombra de dúvida".