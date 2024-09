Deolane criou bet para lavar dinheiro e teve R$ 34 mi bloqueados, diz TV

Mãe da famosa teria sido usada no esquema. Solange Bezerra, que também foi presa junto com a filha, teve R$ 3 milhões bloqueados pela Justiça. Conforme o Fantástico, em depoimento à polícia, Solange teria dito que suas movimentações financeiras são provenientes de publicidades. Entretanto, ela também teria dito "que não se recorda ou que desconhece" alguns valores.

Deolane Bezerra era garota-propaganda da Esportes da Sorte — o dono da bet, Darwin Henrique da Silva Filho, também foi preso. O secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho Liberato de Matos, alertou a população para propagandas de casas de apostas feitas por influenciadores digitais.

Você tem influencers, aquelas pessoas com milhões de seguidores. Se aquela pessoa vai na sua rede social e diz que aquilo é bom, que ela ganhou muito dinheiro jogando, quando não é verdade. O dinheiro que ela ganha não é jogando, é pago pela bet pra ela passar uma mensagem.

-- Alessandro Carvalho Liberato de Matos ao Fantástico

Defesa de Deolane e Solange nega irregularidades. Em nota, a defesa de mãe e filha afirmou que "mantem plena confiança na justiça e que segue trabalhando incansavelmente pelo restabelecimento da liberdade [das duas], convicto de que suas inocências serão plenamente comprovadas".

Deolane Bezerra e a mãe, Solange, foram presas durante uma operação contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A prisão da influencer aconteceu na manhã da quarta-feira (4), em Boa Viagem, zona sul do Recife (PE). A operação também bloqueou bens e valores da empresa de Gusttavo Lima.

Influenciadora e a mãe passaram por audiência de custódia na quinta-feira (5). A Justiça de Pernambuco decidiu manter as duas presas preventivamente após analisar a operação. De acordo com a Justiça pernambucana, as diligências da investigação tramitam em segredo de justiça. A advogada também teve pedido de habeas corpus negado. Em uma segunda carta divulgada neste domingo (8), a famosa alegou inocência.