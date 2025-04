Rebaixamento e intromissão de Cauã: os bastidores da treta de 'Vale Tudo'

Cauã Reymond neutralizou os debates nas redes sociais em torno dos desdobramentos de "Vale Tudo" e bloqueou as comparações com a versão original após a exposição de seu comportamento nos bastidores da novela. Além das brigas com Bella Campos e Humberto Carrão, o intérprete do golpista César tem interferido na direção, dando palpites frequentes nas execuções de cenas, além de apontar falhas nos trabalhos de colegas --gerando um clima péssimo com uma parte importante do elenco. Tudo, ao que consta, seria resultado de um acúmulo de frustrações do ator dentro da Globo.



Splash procurou a Globo e Cauã Reymond para ter seus posicionamentos sobre os atuais escândalos, mas ambos não se manifestaram até a publicação desta reportagem. Atualizaremos caso as partes mudem de ideia. O espaço segue aberto.

Fontes de Splash relataram que Cauã tem extrapolado a função de ator desde que protagonizou "Terra e Paixão" (2023), quando passou a dar mais palpites na condução das cenas. Ele interpretava o mocinho Caio La Selva, mas seu personagem não cativou o público, que tinha mais simpatia pelos vilões e por figuras secundárias da trama.

Na época, o ator causou muitos desconfortos na equipe do diretor Luiz Henrique Rios ao forçar a aplicação de algumas de suas ideias.