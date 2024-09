Sonho de consumo do K-pop: veja sete discos diferentões que todos querem

Nenhum disco se tornou tão objeto de desejo do que a versão CD Player de "Armageddon" do aespa. O álbum nem havia sido lançado e já tinha causado uma comoção online. Com tiragem limitada, virou item para a ala rica do fandom pois custa US$ 130. Para importar, cerca de R$ 2.000 com conversão da moeda e taxas.

2. O drink de Kim Kibum

"Pleasure shop" acabou de ser lançado (23) e uma das suas versões já chama atenção: uma taça de drinks. Quem acompanha a carreira do KEY não se surpreende com a criatividade do cantor, que em todo disco que lança, tem ensaios super diferentes, fotos com ótimos conceitos e discos em formatos distintos. Já tivemos VHS, disquete, e agora uma taça. Qual será a próxima criação do querido?

3. As diversas bolsinhas do NewJeans