Stray Kids no Brasil: guia para se preparar para show do grupo de K-pop

Stray Kids, um dos maiores grupos de K-pop, está chegando ao Brasil. Ele fará shows no Rio e em São Paulo entre os dias 1 e 5 de abril. Como as apresentações serão em estádios, e muitos fãs terão sua primeira experiência em um evento desse tamanho, Splash reuniu dicas para evitarem perrengues.

O que levar pode e não pode levar

Tipo de bolsa: Muita gente tem dúvida sobre o que levar na bolsa no dia do show. Diferente de apresentações realizadas no exterior, onde é obrigatório ir com bolsa transparente, aqui não é necessário. A bolsa transparente facilita na inspeção na entrada do estádio, por isso se torna uma escolha fácil, mas qualquer bolsa pequena/média e até mesmo mochilas pequenas são permitidas.

Ingresso: Parece óbvio, mas algumas pessoas esquecem de conferir se estão com o ingresso, seja físico ou baixado no app do celular. Prepare isso com antecedência para não trancar a fila.