Polêmica envolvendo astro sul-coreano Kim Soo-hyun tem novo capítulo; veja

A polêmica envolvendo o ator coreano Kim Soo-hyun, 37, após a atriz Kim Sae-ron ter sido encontrada morta no mês passado, aos 24 anos, ganhou um novo capítulo nesta semana.

O que aconteceu

O site Dispatch, referência em notícias de celebridades sul-coreanas, publicou uma série de fotos dos dois astros como casal, em momentos de afeto. A divulgação contraria as afirmações do ator e de sua empresa, que negavam qualquer relacionamento amoroso dele com Sae-ron.

A família da atriz teria procurado o site e exposto as fotos após a grande mídia minimizar o caso. Uma das possíveis razões seriam os contratos milionários de Soo-hyun com diversas marcas, além do fato de casos de assédio e abuso contra mulheres fazerem menos barulho do que artistas fumando cigarros no país.