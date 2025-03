'Hope On The Stage': Tudo sobre a grandiosa turnê solo de J-Hope, do BTS

Com hits de seus três principais trabalhos, "Hope World", "Jack in The Box" e "Hope on The Steet vol 1", o show é uma megaprodução. Com cerca de 26 músicas, a apresentação é dividido em cinco seções: Ambição, Sonho, Expectativa, Fantasia e Desejo.

Em cada seção ele navega por diferentes momentos da carreira, com sua fase sonoramente mais ousada ("Arson", "More", "Stop"), passando por hits do BTS ("Mic Drop", "Silver Spoon", "Dis-ease"), hits solo ("Daydream", "Airplane", "Hope World") e até música não lançada ("Mona Lisa").

J-Hope é um acontecimento no palco e mostra que, seja nas ruas ou em estádios, com roupas de luxo ou não, ele sempre entregará um bom espetáculo. Agora, ele conta com investimento, looks fashionistas, que já são sua marca registrada, e aplausos de fãs, que lotam onde quer que ele se apresente.

Imagem: Big Hit Entertainment/Divulgação

Parceria com Miguel

Recentemente, J-Hope se apresentou no conhecido programa The Tonight Show, de Jimmy Fallon, para falar sobre sua primeira turnê e apresentar sua colaboração de peso com o cantor de R&B Miguel. Os dois lançaram juntos a faixa "Sweet Dreams" e se apresentaram no programa. Hoseok explicou que sempre admirou e quis trabalhar com Miguel, e que acompanha o trabalho dele desde muito cedo. Ele ainda agradeceu ao Army, fandom do BTS, por ter ajudado na realização desse sonho.

Imagem: Big Hit Entertainment/Divulgação

"Mona Lisa" vem aí

Embora a faixa ainda não tenha sido lançada oficialmente, "Mona Lisa" já faz parte do setlist de "Hope on the Stage" e diversos vídeos da performance circulam em redes sociais. A música podia estar no catálogo de Bruno Mars e mostra que o rapper está numa fase apaixonada. Seja em "Sweet Dreams" ou aqui, ele parece mais livre em falar sobre sentimentos amorosos, relacionamentos e preferências. A música será lançada oficialmente na próxima sexta-feira.