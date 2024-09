Ne-Yo seduz multidão e leva MC Daniel em show quase perfeito no Rock in Rio

Hitmaker sedutor, Ne-Yo fez um dos melhores shows do Rock in Rio 2024. Na plateia abarrotada, um público de idade variada cantou junto hits dos anos 00, usando os brindes do festival como microfone imaginário. Nada mais Rock in Rio que isso. "Champagne Life" e "So Sick" foram celebradas quase no nível de "Evidências" na noite passada. Seria um show perfeito na noite deste domingo (22), se não houvesse a inexplicável participação de MC Daniel no meio, cantando "Vamos de Pagodin".

22.set.2024 -Ne-Yo se apresenta no palco Mundo na última noite de Rock in Rio Imagem: Meier/Getty Images

PRECISO E ELEGANTE

Longe de um pop cada vez mais aeróbico, Ne-Yo faz passos de dança controlados, sem exagero, mas impressionantes, mantendo o fôlego e a voz encorpada desde o início, em "Closer". Há uma clara brincadeira com o próprio personagem canastrão, sem nunca comprometer a música. Por exemplo: ele interpreta no palco o clipe de "2 Million Secrets", como um ator de filme B, mas com trilha sonora A+.