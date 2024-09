Cariúcha cogitou desistir da carreira após cancelamento: 'Ia abrir um bar'

Cariúcha, 34, é um dos grandes destaques do entretenimento do SBT em 2024. A cantora caiu como uma luva no elenco de "fofoqueiros" do Fofocalizando e conquistou o carinho do público com seu estilo "sem papas na língua". De quebra, ela superou um cancelamento pós-A Fazenda 15 (Record) que a fez até cogitar desistir da vida artística.

É uma experiência muito incrível. Saí de um cancelamento, onde o Brasil inteiro me cancelou, pedi perdão, retomei a rota, pedi perdão às pessoas com quem achei que eu errei, e vim mostrar para o povo aqui fora quem eu era de verdade. Cariúcha, em entrevista para Splash no Fofoca Awards.

"Montei personagem e me lasquei"

Cariúcha foi eliminada de A Fazenda 15 totalmente cancelada. Dona de comportamento explosivo no confinamento, a artista colecionou brigas e polêmicas em um mês de jogo e "viu o mundo cair" quando descobriu que suas atitudes mancharam sua imagem.