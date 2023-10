A Fazenda 2023: Cariúcha é a terceira eliminada com 9,74% dos votos

Cariúcha foi a terceira eliminada de A Fazenda 2023 (Record). A funkeira foi a menos votada pelo público, com apenas 9,74% dos votos. No reality show rural, os votos são para o favorito ficar no jogo.

Ela disputava a berlinda contra Márcia Fu e Shayan, que seguem no jogo. Mais uma vez, as porcentagens dos vencedores da roça não foram divulgadas pela Record.

Após o anúncio da eliminação, Adriane Galisteu perguntou se Cariúcha tinha alguma ideia do que causou o resultado.

A cantora respondeu: "Eu tenho, mais ou menos. Fui muito para cima das pessoas, não tive papas na língua, não moderei as palavras... Poderia ter me segurado, mas sou assim, Dri. Eu joguei de verdade e lá é para gente grande. Não é fácil."

No fim do programa ao vivo, Cariúcha deixou a sua torcida para Simioni.

"Eu fui muito pra cima das pessoas, eu não tive papas na língua... mas eu sou assim, Dri", declara a ex-peoa #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/EmxtVIwGg7 -- A Fazenda (@afazendarecord) October 13, 2023

Como a roça foi formada?

Fazendeira da semana, Jaquelline Grohalski indicou Cariúcha para o primeiro banquinho.

Eu não concordo muitas vezes com o jogo dela, a gente já teve alguns impasses, por isso eu me afastei. No jogo, às vezes eu vejo ela se excedendo um pouco com palavras. Jaque

Ao ser indicada, Cariúcha disse que já esperava a indicação: "Eu já esperava porque ela é muito amiga do Lucas e da Rachel, com quem eu tenho muito confronto aqui dentro. Quem decide é o Brasil e o todo-poderoso, que é Deus. Que eles deixem eu ficar por mais tempo, tempo muito mais o que mostrar ainda", explicou.

A Fazenda 2023: Fazendeira Jaquelline na formação da 3ª roça Imagem: Reproduução/PlayPlus

Poder da chama

Lucas Souza foi o vencedor da terceira Prova de Fogo e ganhou dois poderes. No início da votação, ele entregou o laranja de presente para Rachel Sheherazade. Ao ler o branco, ele descobriu que estava imune e ainda poderia imunizar outra pessoa. Sheherazade foi beneficiada duplamente.

Com isso, Rachel e Lucas — além de Jaquelline — ficaram imunes.

A Fazenda 2023: Lucas ganha 2 poderes Imagem: Reprodução/Playplus

Votação da casa

Nadja Pessoa votou em Alicia X.

WL Guimarães votou em Nadja Pessoa.

Sander Mecca votou em Márcia Fu.

André Gonçalves votou em Alicia X.

Lily Nobre votou em Nadja Pessoa.

Kally Fonseca votou em Márcia Fu.

Shayan votou em Márcia Fu.

Jenny Miranda votou em Márcia Fu.

Márcia Fu votou em Kamila Simioni.

Simioni votou em Márcia Fu.

Rachel votou em Márcia Fu.

Henrique votou em Nadja Pessoa.

Cariúcha votou em Cezar Black.

Yuri Meirelles votou em Nadja Pessoa.

Cezar Black votou em Márcia Fu.

Lucas votou em Tonzão Chagas.

Tonzão Chagas votou em Alicia X.

Alicia X votou em Márcia Fu.

Radamés votou em Nadja Pessoa.

Da baia para roça

Com oito votos, Márcia Fu foi a mais votada da casa e se tornou a segunda roceira. Entre o Radamés, Yuri e Shay — disponíveis na baia, a jogadora de vôlei puxou o Shay que rebateu: "A roça faz parte desse jogo. Eu vim para jogar."

Poder laranja

Com o poder laranja em mãos, Rachel escolheu Yuri e Simioni para passarem por uma nova votação. Como não teria resta um nesta semana, quem recebesse mais votos iria para a roça

Yuri Meirelles foi o mais votado.

Esse poder foi escolhido pelo público: "A formação da roça de hoje não terá resta um. Você deverá escolher dois peões que não estão na roça. Uma nova votação decidira qual dos dois é o 4º roceiro".

O modelo vetou Shay de realizar a Prova do Fazendeiro. De acordo com ele, sem o peão na disputa ele poderá ter mais chances de vencer, escapar da berlinda e virar o Fazendeiro, pela segunda vez na edição.

Prova do Fazendeiro

Cariúcha, Márcia Fu e Yuri disputaram a Prova do Fazendeiro. Yuri venceu e, pela segunda vez, ganhou o chapéu de Fazendeiro em Itapecerica da Serra.

A Fazenda 2023: Yuri Meirelles na Prova do Fazendeiro Imagem: Reprodução/Playplus

