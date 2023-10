Intrigas, treta com Rachel e homofobia: Cariúcha é eliminada de A Fazenda

Cariúcha foi a terceira eliminada de A Fazenda 2023 (Record) após receber apenas 9,74% dos votos para continuar no reality. A funkeira disputou a preferência do público com Márcia Fu e Shayan.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Como a roça foi formada?

A Fazenda 2023: Cariúcha, Márcia e Shayan estavam na terceira roça Imagem: Divulgação/Record

Jaquelline, Fazendeira da semana, indicou Cariúcha.

Vencedor da Prova de Fogo, Lucas ganhou dois poderes e deu o laranja de presente para Rachel Sheherazade. Com o poder branco, ficou imune e imunizou Rachel.

Márcia Fu foi a mais votada pela casa e puxou Shayan da Baia para acompanhá-la no banco da roça.

Com o poder laranja, Rachel indicou Yuri e Simioni para uma nova votação, substituindo o Resta Um. Yuri acabou sendo o mais votado.

Prova do Fazendeiro. Yuri venceu a quarta prova e se tornou Fazendeiro pela segunda vez. Com isso, a roça foi definida oficialmente com Cariúcha, Márcia Fu e Shayan.

Tretas, homofobia e cancelamento: como foi a passagem de Cariúcha pela Fazenda

A Fazenda 2023: Uma das maiores rivais de Cariúcha foi Rachel Sheherazade Imagem: Reprodução/PlayPlus

Treta, treta e mais treta. A peoa se meteu em várias confusões na casa, chegando a discutir com Jenny, Lucas, Rachel, Jaquelline e Cezar.

Revelação. A cantora também revelou que chegou a se prostituir e, se pudesse voltar no tempo, nunca entraria para a profissão.

Comparação com Jojo Todynho. Enquanto Simioni associou a trajetória da famosa com a da vencedora de A Fazenda 12, Lucas e Rachel alfinetaram que ela queria ser a Jojo, mas não era.

Xingamentos a Rachel e VAR de cuspe. Em dinâmica do vaso vazio, Cariúcha chamou a jornalista de vad*a e a acusou de ter dito que a cantora passaria alguma doença a ela pelo cuspe. A Record exibiu um VAR e Adriane Galisteu desmentiu o que a peoa sobre a fala de Rachel.

Homofobia. Ao lado de Simioni, xingou Lucas de "put*nha" e Galisteu fez uma intervenção sobre as falas homofóbicas serem crime. Anteriormente, a participante tinha acusado Lucas de homofobia, afirmando que ele supostamente "não gostava de gays".

Cantadas em Henrique. Em mais de uma oportunidade, Cariúcha jogou seu charme para Henrique, até pontuou que era o "homem perfeito" para ela.

Desistência. Após Jaquelline vencer a Prova do Fazendeiro, a cantora disse que queria tocar o sino e desistir do programa.

Racismo. A peoa contou no reality que sofreu racismo na infância e declarou: "todo mundo me chamava de macaca".

Cancelamento. Em uma das discussões com Cezar Black, o ex-BBB disparou que ela sairia em qualquer roça e estaria "canceladíssima" por suas atitudes em A Fazenda 15.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem é o mais odiado após eliminação de Cariúcha? Resultado parcial Total de 31 votos Alicia X imagem: ANTONIO CHAHESTIAN/ RECORD André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 3,23% Cezar Black imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD Henrique Martins imagem: Edu Moraes / Record Jaquelline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record 9,68% Jenny Miranda imagem: Edu Moraes / Record Kally Fonseca imagem: Edu Moraes / Record 29,03% Kamilla Simioni imagem: Edu Moraes / Record Lily Nobre imagem: Edu Moraes / Record 3,23% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 3,23% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 25,81% Nadja Pessoa imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 3,23% Rachel Sheherazade imagem: Edu Moraes / Record 3,23% Radamés Furlan imagem: Edu Moraes / Record Sander Mecca imagem: Edu Moraes / Record Shayan imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 19,35% Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record Yuri Meirelles imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 31 votos

A Fazenda 2023: Quem já saiu do reality show rural? Veja os eliminados