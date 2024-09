Ex-RBD lamenta fim de turnê e revela 'profecia' de Poncho sobre reencontro

"Espero que esse não seja o fim do mundo", diz rindo.

RBD voltou aos palcos em 2023, mas sem Alfonso Herrera. Após 15 anos da separação do grupo, Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce María e Maite Perroni presentearam os fãs com a Soy Rebelde Tour. A turnê passou pelos Estados Unidos, Colômbia, México e Brasil, com oito shows em solo brasileiro.

RBDs se reencontram no Natal em 2019 Imagem: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Turnê foi paralisada após acusações de desvio de dinheiro. O RBD acusou o ex-empresário da banda, Guillermo Rosas, de desviar dinheiro da turnê realizada em 2023.

Foi constatado por uma auditoria fiscal o desvio de US$ 1 milhão (quase R$ 5,5 milhões) da turnê. Os integrantes da banda se manifestaram em maio deste ano e confirmaram as irregularidades financeiras.