RBD se pronuncia e reafirma que empresário fez desvios milionários da banda

— RBD em nota à imprensa

Banda diz que a T6H teria, supostamente, atrasado a assinatura de documentos necessário para comprovar os débitos referentes à turnê. "Este débito ocorre porque os contratos originais das empresas foram assinados com a T6H, e sem sua própria assinatura, os processos não podem seguir".

É fundamental esclarecer que os únicos responsáveis pelos pagamentos da turnê foram T6H na primeira etapa, e posteriormente Citrin Cooperman que atuou como gerente comercial da turnê. Nenhum dos membros do grupo teve acesso à gestão do dinheiro ou efetuou pagamentos.

— RBD em nota à imprensa

Pausa nos planos da banda

Devido aos problemas fiscais, os integrantes do RBD informaram que os planos futuros do grupo foram paralisados até que tudo seja esclarecido, como novos shows. "Dada a quantia considerável de dinheiro envolvida e as discrepâncias encontradas, todos os nossos projetos estão atualmente parados. Tivemos que dar uma pausa neste sonho compartilhado com vocês, incluindo uma possível continuação da turnê".