Trump quer processar filme sobre vida do ex-presidente com cena de estupro

O filme, que disputa a Palma de Ouro, é a primeira incursão em Hollywood do diretor dinamarquês de origem iraniana Ali Abbasi, e recebeu boas críticas da imprensa no 77º Festival de Cinema de Cannes, que entregará seus prêmios no dia 25 de maio.

Sebastian Stan, conhecido por seus papéis nas produções da Marvel, interpreta o irritadiço ex-presidente, e Jeremy Strong, famoso pela série "Succession", encena o advogado Roy Cohn, que teve papel fundamental na construção profissional do futuro magnata.

"A equipe de Donald deveria esperar para ver o filme antes de começar a nos processar", disse Abbasi à imprensa.

"Não acho necessariamente que este seja um filme que ele não gostaria... acho que ele ficaria surpreso", acrescentou o cineasta.

A cena mais polêmica é a de Trump estuprando sua primeira esposa, Ivana, depois que ela o menosprezou por engordar e ficar calvo.

Na realidade, Ivana acusou o republicano de estuprá-la durante o processo divórcio de ambos, mas depois retirou a acusação. Ela morreu em 2022.