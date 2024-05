'The Apprentice' faz retrato cirúrgico de Trump, um monstro muito humano

"The Apprentice", ou "O Aprendiz", em referência, e ironia, direta ao programa que o empresário e ex-presidente dos EUA Donald Trump apresentou por anos na TV, é um dos filmes mais comentados do Festival de Cannes 2024.



Isso se deve muito ao fato de contar a juventude e a ascenção de um dos homens mais polêmicos da história contemporânea recente, sem medo de cutucar a onça com a vara curta. Dirigido pelo iraniano radicado na Dinamarca Ali Abassi, o longa traça um retrato que humaniza seu personagem principal (vivido por Sebastian Stan, de "Soldado Invernal") e retrata muito além da figura alaranjada e cheia de caras e bocas que se costuma ver no noticiário.

Ao mesmo tempo, não se furta de mostrar Trump como uma figura quase sociopata, disposto a tudo para alcançar seus planos, incapaz de se conectar emocionalmente com seu mentor (Roy Conh, vivido por Jeremy Strong), de sua família e até mesmo de sua própria mulher, Ivana Trump (Maria Bakalova, de "Borat").



Ivana, aliás, é o ponto central de uma das cenas mais polêmicas de "The Apprentice", que rendeu uma ameaça de processo de Trump, pois revela um episódio em que, após ganhar de presente da mulher uma espécie de manual para encontrar o Ponto G, ele a humilha e a estupra no chão da caríssima mansão em que moram.



Ainda que o filme se inicie com um aviso bem claro de que se trata de uma obra de ficção e que se trata de personagens fictícios, é mais do que óbvio que o filme, e até mesmo esta sequência tão controversa, é baseado em fatos. Talvez fatos "aumentados" e exagerados na forma como o filme aborda as questões, mas com um pé na realidade. A própria Ivana, falecida em 2022, já havia comentado sobre o caso do estrupo há alguns anos.



Donald Trump, o real, não comprou a história de que se trata de uma ficção e declarou, em comunicado oficial à revista Variety, enviado por seu porta-voz oficial, Steven Cheung, que "entraremos com uma ação judicial para abordar as afirmações flagrantemente falsas desses falsos cineastas."

"Esse lixo é pura ficção que é sensacionalista e traz mentiras há muito desmascaradas. Tal como ocorre com os julgamentos ilegais de Biden, trata-se de uma interferência eleitoral das elites de Hollywood, que sabem que o Presidente Trump irá retomar a Casa Branca e derrotar o seu candidato preferido porque nada do que fizeram funcionou", disse ele.



Abassi, que em seu longa anterior, "Holy Spider", concorreu à Palma de Ouro em Cannes 2022 ao retratar também um caso real de um psicopata que matava prostitutas no Irã, não tem medo de temas polêmicos e com "The Apprentice" finca os pés com força no cinema de Hollywood, sempre ávido por cinebiografias polêmicas. Outro filme do cineasta, "Border", premiado na mostra Um Certo Olhar de Cannes 2018, é um dos filmes mais instigantes e originais da década, que faz o caminho contrário, aliás, ao revelar a humanidade que há em uma personagem considerada uma espécie de ser quase monstruoso.



De volta a "The Apprentice", em ano de eleição norte-americana, estrear em Cannes um filme como este é levantar atenção não somente para o personagem, seja na ficção, seja o real, mas também colocar um espelho diante da sociedade contemporânea. Não apenas a dos Estados Unidos que o elegeram em 2016, mas também do mundo, que tem, em vários continentes, eleito pastiche, ou seja, cópias mal-acabadas de uma figura machista, pouco empática e que, como afirma no próprio filme, que despreza a classe política, a quem ele afirma que basta dar dinheiro para deixarem fazer o que quiserem.



O lado mais sombrio de Trump em "The Apprendice" é, na verdade, como lida com seu mentor e espécie de padrinho no mundo dos grandes negócios, o advogado e promotor Roy Cohn. Mediador político, que foi conselheiro do senador Joseph McCarthy durante o período de "caça aos comunistas" na 1950, Cohn também foi uma figura controversa.