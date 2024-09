Mário Gomes, Belo, Beyoncé: os famosos que já receberam ordem de despejo

O então casal recebeu ordem de despejo em julho de 2022. Eles deviam R$ 221.159,86 em aluguéis e contas de um imóvel em São Paulo. À época, a Justiça também estipulou um pagamento de R$ 3.239,85 referente à multa contratual do espaço, além de uma indenização de R$ 38.667,09 ao proprietário, que acusou os famosos de terem depredado o imóvel.

Eles negaram a dívida. A Splash, a assessoria do casal informou que não houve assinatura de contrato do imóvel, que teria sido entregue a Belo "como uma cortesia" pelo proprietário. A residência "oficial" do casal era no Rio de Janeiro.

Essa, não foi a primeira vez que eles foram processados por atrasos no aluguel. Em 2017, o cantor deixou a casa em que vivia com Gracyanne Barbosa no Jardim Paulista, área nobre de São Paulo, durante a madrugada para evitar alarde. Segundo a administradora do imóvel, a dívida passava de R$ 500 mil.

Whindersson Nunes

Imagem: Caio Passos/Divulgação

O humorista disse ter sido despejado de um imóvel onde nunca pisou. Em julho de 2022, ele disse nas redes sociais que ficou surpreso pela ordem de saída do endereço, uma sala comercial na capital paulista. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça de SP.