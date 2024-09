Com esposa e filhos, Mário Gomes é despejado de mansão no Rio de Janeiro

Mário Gomes, 71, foi despejado da mansão em que vivia na praia da Joatinga, zona oeste do Rio de Janeiro (RJ), ao lado da esposa, Raquel, e dos dois filhos do casal.

O que aconteceu

O imóvel foi leiloado para pagamento de dívidas trabalhistas do ator com costureiras de uma confecção que ele mantinha no Paraná. De acordo com o jornal Extra, a propriedade é avaliada em mais de R$ 20 milhões, mas foi arrematada por apenas R$ 720 mil.

Mário culpou o atual governo pela perda da casa. "Faltou honestidade. Um governo que não seja corrupto nem assombração", reclamou ele para o fotógrafo Sandro Cardozo, que acompanhou o momento do despejo. Ele e sua família estavam muito abatidos enquanto tiravam seus pertences do imóvel.