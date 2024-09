Carla Diaz comemora compra de mansão com mais de 2 mil m²: 'Nova fase'

Carla Diaz, 33, falou sobre a mansão de mais de 2 mil m² que acaba de adquirir em São Paulo.

O que aconteceu

A atriz afirmou estar completamente apaixonada pelo imóvel. "Não gosto de falar muito porque parece ostentação, mas foi conquistado com muito trabalho. Tenho uma casa no Rio de Janeiro há uns anos para quando gravo novelas, programas, aí fico nessa. E minha casa nova, em São Paulo, que estou no maior xodó. Estou inventando um cinema, reformando banheiro, fazendo meu quarto, adega... Deixando a casinha do meu jeito", declarou ela ao portal Gshow, na área VIP do Rock in Rio.

A ex-BBB tinha o sonho de morar em uma residência assim desde a infância. "Sempre morei em apartamento, e agora aconteceu essa oportunidade. A casa tem mais de 2 mil m², fiquei encantada. Ter minha casa própria para colocar meus cachorros e constituir minha família. É uma grande realização."