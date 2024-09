Ex-Banheira do Gugu entra para conteúdo adulto e conta quanto já faturou

Fabiana Andrade, 46, ex-Banheira do Gugu Fabiana Andrade entrou para uma plataforma de conteúdo adulto.

O que aconteceu

A ex-modelo anunciou o perfil neste domingo (15). Em conversa com a jornalista Fabia Oliveira, ela abriu o jogo sobre a resistência de entrar para a área.

De acordo com a influenciadora, ela hesitou por conta do filho adolescente. "A princípio, mesmo com os pedidos dos fãs, não queria fazer porque tenho um filho adolescente, de 15 anos. Primeiro, ele pediu que não fizesse. Depois, conversei com ele, expliquei que já tinha sido modelo e que eu não iria fazer filmes me relacionando com ninguém, apenas fotos sensuais para maiores de 18 anos".