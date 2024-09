Atriz de 'Baywatch' diz que sustenta toda sua família com OnlyFans

A artista também explicou a curadoria de seus ensaios. "Faço lindas fotos artísticas, assim como fiz para a Playboy. Não faço nenhuma nudez abaixo da cintura, é a única diferença, mas sigo fazendo tudo de forma muito artística e com significado. É como se eu fosse a minha própria Hugh Hefner".

Para quem não sabe, o empresário Hugh Hefner (1926-2017) foi o criador da revista Playboy. Com uma fortuna estimada em mais de 43 bilhões de dólares, ele bancou muitos ensaios de modelos que fizeram parte do veículo. Brande Roderick namorou com Hefner entre 2000 e 2001.

Os dois filhos de Roderick são fruto do relacionamento dela com o ex-jogador de futebol americano Glenn Cadrez. Eles se casaram em 2007 e se divorciaram em 2017.