Ana Castela celebra 1ª indicação ao Grammy Latino: 'Só tenho 20 anos'

Ana Castela, 20, celebrou nesta terça-feira (17) a primeira indicação ao Grammy Latino de sua carreira.

O que aconteceu

A cantora se mostrou incrédula em estar entre os finalistas do prêmio mais importante da música latina. "Acordei com gente me ligando... estou concorrendo ao Grammy! Que loucura, que que é isso, gente?! Ao Grammy, meu Deus do céu! Eu tenho só 20 anos", disse ela.

Na sequência, a artista se imaginou na cerimônia de premiação. "Se eu for lá, eu vou ver um monte de famoso nos Estados Unidos. Eles vão me ver! A Katy Perry vai saber que eu existo", comentou.