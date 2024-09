Ana Castela é indicada ao Grammy Latino pela 1ª vez; veja lista completa

A Academia anunciou nesta terça-feira (17) os indicados ao Grammy Latino 2024. A premiação está marcada para o dia 14 de novembro, em Miami, nos Estados Unidos. Os brasileiros Ana Castela, Simone Mendes, Jão e Luísa Sonza estão entre os destaques.

Ana Castela, 20, concorre na categoria de melhor álbum de música sertaneja com "Boiadeira Internacional". É a primeira vez que a artista disputa um troféu. "Eu acordei com gente me ligando. Eu estou concorrendo ao Grammy. Que loucura. Eu tenho só 20 anos", celebrou a cantora, no Instagram.

Veja a lista completa

Álbum do ano