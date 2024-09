Astro de 'Friends' aparece irreconhecível após morte de Matthew Perry

Matt LeBlanc, 57, apareceu irreconhecível após meses longe dos holofotes.

O que aconteceu

A estrela de "Friends" foi vista pela primeira vez após meses sem ser fotografada. Nesta sexta-feira (6), o ator foi flagrado caminhando do lado de fora do showroom de carros da Califórnia no bairro de Van Nuys.

Uma das últimas aparições de Matt LeBlanc foi no enterro de Matthew Perry, que morreu em outubro de 2023. Em novembro, ele se juntou a outros colegas do elenco da sitcom no Forest Lawn Memorial Park, em Hollywood Hills.