Transmissão ao vivo do Avenged Sevengold no Rock in Rio: veja onde assistir

A A7X retorna aos palcos do Rock in Rio após 11 anos. Entre os principais hits estão Bat Country" (2005), "Almost Easy" (2007), "Nightmare" (2010), "Hail to the King" (2013), e "The Stage" (2016).

A banda será a última atração da noite no Palco Sunset. Antes dela, Paralamas do Sucesso, Journey e Evanescence se apresentarão no mesmo palco.

Avenged Sevengold - Rock in Rio

Data e hora: 15 de setembro, às 0h (de Brasília)

Local: Cidade do Rock, Palco Mundo, no Rio de Janeiro

Transmissão: Globoplay e canais Multishow e Bis. A programação está sujeita a alterações