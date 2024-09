Muito além dos super-heróis: confira 5 dicas de HQs para todas as idades

"Berlim" é o trabalho da vida do norte-americano Jason Lutes, que levou mais de 20 anos para concluir as quase 600 páginas do tijolo sobre a ascensão de Adolf Hitler. É uma HQ preciosa por captar como a deterioração social e moral fez com que parte importante da sociedade alemã bancasse a estupidez nazista.

"Bem-vinda de Volta", de Paola Yuu Tabata (Seguinte)

Luiza Stevanatto - Hikari é uma jovem no processo de descobrir e entender sua própria identidade. Apesar de ter nascido no Brasil, seus avós vieram do Japão e, por isso, ela carrega, além dos traços, hábitos e elementos da cultura japonesa. Ela sente dificuldade, desde a infância, de se encaixar e se sentir pertencente a lugares além de sua comunidade, lugares onde é vista e tratada como uma pessoa diferente.

Todo em preto, branco e amarelo, "Bem-vinda de Volta" traz uma leitura muito gostosa para qualquer um, sem exigir necessariamente identificação com as questões enfrentadas pela autora. Sobretudo, é uma história que trata de ancestralidade, amizade e pluralidade. Sem ser exageradamente didático, também apresenta muitos aspectos interessantes da cultura japonesa ao leitor.