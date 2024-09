76º Emmy Awards: Veja os looks dos famosos

A 76ª edição do Emmy Awards acontece nesse domingo (15) e reúne os principais nomes da televisão americana de 2024. Além da entrega de prêmios, a cerimônia inclui o tapete vermelho onde os famosos desfilam seus looks.

O Emmy Awards é uma das principais premiações do ano, sendo considerado o Oscar da televisão. Na edição deste ano, os maiores nomes da noite ficam por conta de Xógum: A Gloriosa Saga do Japão e O Urso, respectivamente com 25 e 23 indicações.

O evento acontece em Los Angeles, Estados Unidos, e pode ser assistido a partir das 21h (horário de Brasília) na TNT Brasil e na Max.