14 filmes clássicos que no Brasil têm títulos mais criativos que originais

Esse clássico do diretor John Hughes tem um título no Brasil muito melhor do que o original. Em inglês, o filme se chama "Ferris Bueller's Day Off" (1986) e se refere à folga (mais um dia que ele matou aula na escola) do protagonista Ferris Bueller (Matthew Broderick). No Brasil, o longa ganhou o nome de "Curtindo a Vida Adoidado".

2. O Ataque dos Vermes Malditos

Tudo bem que as criaturas surgiam do chão, mas o nome original "Tremors" (Tremores) é bastante genérico, sendo difícil saber do que se trata a produção. No Brasil, esse filme de 1990 do diretor Ron Underwood ganhou o título de "O Ataque dos Vermes Malditos", muito mais condizente com a história, na qual estranhas criaturas subterrâneas atacam moradores de uma cidade no deserto de Nevada.

3. Tubarão