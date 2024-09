Rock in Rio: Veigh & Kayblack usam pirotecnia para camuflar falta de ideias

O trap brasileiro é movido a sexo e dinheiro, temas constantes em 99% dos hits do estilo. A fórmula é cansativa e já deu o que tinha de dar (por mais que os números de execução em streaming sugiram o oposto). Em sua estreia no Rock in Rio, na sexta (13), Veigh & Kayblack apostaram na pirotecnia para camuflar a falta de ideias musicais. Até que deu certo. Aditivado por fogos de artifício, projeções, trocas de figurino e coreografias, o espetáculo ganhou ares cinematográficos. E desce mais redondo que as intermináveis playlists de trap, com seus hits tão iguais uns aos outros.

HARDCORE X ROMÂNTICO

O show no Palco Sunset foi conjunto, mas nem tanto; para além da abertura (com "Confissões Pt.2"), a dupla preferiu alternar-se em cena. Desse jeito, ficaram demarcadas as diferenças de estilo entre Veigh (mais "hardcore" e focado na grana e na fama) e Kayblack (o "romântico").

RINGUE

Veigh e Kayblack surgiram no palco em clima de luta de boxe, trajando roupões coloridos e ao som do tema do filme "Rocky".