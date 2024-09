Estrela da Casa: Matheus revela para Unna que a 'julga o tempo todo'

Matheus: "Eu fico te julgando o tempo inteiro. O tempo inteiro."

Unna: "Mas, se você ainda tá aqui, o julgamento não está sendo tão ruim."

Matheus: "Não, mas é horrível."

Unna: "Eu acho que não é sobre me julgar, é sobre ir peneirando coisas, porque muitas vezes a gente está na fase 'vibes lua de mel' e tem que ir peneirando mesmo. Para mim não é julgando, é peneirando. Ir percebendo para coisas não se repetirem, porque você já teve experiência no passado que deu errado. Ou que te marcou ou machucou. Então não está errado, eu faço a mesma coisa com você o tempo todo. Não vejo como julgar, você está vendo se rola ou não."