Estrela da Casa: Matheus faz serenata com música autoral para Unna X

Na noite de quinta-feira (12), os participantes do Estrela da Casa receberam dois violões e puderam fazer apresentações acústicas no lounge café da casa.

Matheus cantou a música autoral "Pode ser", cheio de sorrisos para a affair no programa, Unna X. A faxineira assistiu atenta ao mineiro entoar versos como "A minha sorte é que você só existe na minha cabeça, se fosse real talvez me desse um piripaque de te ver passar." Enquanto ouvia a canção, Evellin brincou e fez sinal de aliança no dedo para o casal.