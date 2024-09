Chico: 'Final do Estrela da Casa terá semanas críticas com RiR e A Fazenda'

A menos de 20 dias da final do Estrela da Casa (Globo), no dia 1º de outubro, o reality musical se depara com semanas cheias para o entretenimento. Com o Rock in Rio entre os dias 13 e 22 e a estreia de A Fazenda 16, dia 16, a atenção do público ficará dividida entre tantos assuntos.

Bárbara Saryne, que esteve presente na coletiva de imprensa da próxima edição do reality rural em Itapecerica da Serra (SP) na tarde de quinta-feira (11), perguntou para Rodrigo Carelli, diretor da atração, sobre como será a briga pela audiência com o reality musical da Globo. "Ele falou que A Fazenda é consolidada, que não via preocupação."

"É verdade, A Fazenda e o BBB são os dois shows que têm uma base de fãs estável, fazem parte do calendário de uma parcela da população", confirma Chico Barney. "Essa primeira semana mais animada é uma resposta ao Estrela da Casa, tentar fazer repercutir o programa da Record."