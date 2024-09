Pasin: 'Documentário sobre o BBB marca o fim do maior reality da Globo?'

Fiquei com medo de ser o fim do BBB. Ser algo 'vamos encerrar o programa e fazer um documentário sobre todos que ganharam as 25 edições'. Comemorei, mas pensei: 'Será que estão escondendo o fim?'.

Pasin argumenta sobre a discussão do desgaste da imagem do reality, que inclui o uso da mesmo espaço para filmar o Estrela da Casa e o aumento do tempo da próxima edição. "Parece que estão usando tudo o que podem do BBB, as últimas cartadas, 'vamos gastar esse BBB, porque vai ser o último'. Tenho medo."

Chico discorda e argumenta que a emissora tem apostado em documentários sobre diferentes personalidades, o que não representou o fim de suas carreiras. "Sinto que o BBB virou o Mickey Mouse da Globo, eles colocam em tudo e começa a perder a graça."