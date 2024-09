Nick e Nicole conversam depois de indireta por suco:'Você já me deu patada'

Nicole: "É a maneira como fala. To falando da questão do suco. Eu também acabei soltando na hora."

Nick: "As pessoas me perguntaram: 'Por que? Ninguém vai comer'. E eu falei: 'Porque eu fiz um suco e não bebi uma gota do suco que fiz, por isso to avisando do frango'. Não joguei à toa. Mas ta suave, queria me resolver para não ficar guardando."

Nicole: "Então desculpa."

Nick: "Tudo certo, eu também sou ignorante nas palavras."

Nicole: "Desculpa. Eu não gosto de ter nenhuma desavença, mas assim, olha com mais carinho também, sei que é difícil. Eu fico chateada também porque to aqui, sempre dou atenção para você, sempre tento prezar se você estar se sentindo bem ou não e acabou parando de olhar para mim."