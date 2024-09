Nicole, Unna e Evellin vencem workshop musical e disputam prova da Estrela

Nicole, Unna e Evellin comporam "Jogo para vocês", inspirada em "Deixa a vida me levar", parceria de Seu Jorge e Zeca Pagodinho, escolhida como a melhor da competição. Gael, Lucca e Matheus criaram "Luta e permuta", com referência a "Pense em mim" de Leandro e Leonardo. "Me paga", composição de Nick, MC Mayarah, Thália e Leidy teve como base "Show das Poderosas", de Anitta.

Ao vencerem o workshop, o trio terá direito de disputar a prova da Estrela que garante uma imunidade, uma participação no Festival, um dueto com o artista da Jam Session da próxima semana, e o poder de indicar dos competidores para o Duelo.