Patrícia Abravanel chora em 1º programa sem Silvio Santos e deixa conselho

Ela agradeceu por todas as demonstrações de carinho feitas pelos fãs para a família Abravanel. "Eu, minhas irmãs, minha mãe, a gente se sentiu acolhidas amadas por cada um de vocês. Se a gente fosse juntar todas as homenagens a gente não conseguiria porque foram milhares e milhares de homenagens e eu só tenho que agradecer muito por esse carinho."

Patrícia reafirmou que ela e suas irmãs pretendem manter o legado do pai. "Eu começo hoje o programa com uma certeza: que o SBT e Silvio Santos são parte da sua família e vocês são partes do SBT. Que a gente possa continuar levando essa história por muitos e muitos anos e contando a história dessa vida linda que foi a vida de Silvio Santos, um homem tão intenso, tão dedicado, excelente em tudo o que fez."

Silvio Santos morreu em 17 de agosto, aos 93 anos, em decorrência de broncopneumonia. Ele havia sido hospitalizado para tratar uma infecção provocada pelo vírus H1N1, mas não resistiu. O dono do SBT estava afastado das gravações desde 2022 e passou os últimos momentos de sua vida recluso ao lado da família, longe dos holofotes. Foi nesse período que Patrícia assumiu o comando do programa dominical que ainda leva o nome do apresentador.