'Não é real': Neto de Silvio, Tiago Abravanel já expôs divisão na família

Eu aprendi a lidar com isso de uma maneira mais leve, mas já me machuquei muito. Já me doeu demais saber que estávamos comemorando o Natal apenas eu, minha mãe, minhas irmãs e os meus sobrinhos, e o outro resto da família estava junto.

Tiago Abravanel e Silvio Santos, na casa do comunicador, em São Paulo Imagem: Instagram/ @tiagoabravanel

Tiago tentou aproximação algumas vezes, mas sem sucesso. Durante o confinamento, ele também lamentou ficar sabendo do nascimento de familiares pela imprensa.

Por mais que as pessoas idealizem, por mim, ser a família da capa de revista não é real. Me dói ter que receber a notícia que um primo nasceu pela revista, e não por uma ligação. E não foi por falta de tentativa, sempre me coloquei à disposição.

O artista é filho de Cintia Abravanel, fruto do casamento do "Dono do Baú" com Cidinha Abravanel — primeira mulher de Silvio que morreu vítima de câncer, em 1977. O casal também teve uma outra filha, Silvia Abravanel, que foi adotada ainda bebê.

Infância

Silvio Santos no aniversário de 1 ano de Tiago Abravanel Imagem: Reprodução/Instagram

Silvio não foi uma figura presente durante a infância de Tiago. Segundo o músico, o avô esteve apenas em seu aniversário de 1 ano. Mesmo assim, os pais dos colegas sempre ficavam esperando para ver se o comunicador estava ou não presente nas festas.