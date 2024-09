Após jantar romântico, Guto e Mila se beijam em 'Família É Tudo'

Nos próximos capítulos da novela "Família É Tudo" (Globo), Guto (Daniel Rangel) e Mila (Ana Hikari) se beijam pela primeira vez. Splash teve acesso a fotos do momento romântico com exclusividade.

O que vai acontecer

A secretária, que está mais atenta a Guto e demonstrou arrependimento nos capítulos mais recentes, vai assumir consciência sobre sua jornada negativa. Em cenas previstas para os próximos capítulos, a filha de Furtado (Claudio Torres Gonzaga) recebe Guto na gravadora e se surpreende com o convite do jovem, que deseja se desculpar por tê-la deixado sozinha no último encontro para acudir Lupita (Daphne Bozaski).