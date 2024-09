'Família É Tudo': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 2 a 7/9

Ramón fica nervoso ao saber da denúncia, e Tom tenta ajudar o pai. Leda convida Edgar para ir ao restaurante da Galeria assistir ao show de Andrômeda. Priscila tenta seduzir Júpiter. Luca avisa a Electra da viagem de Murilo. Paulina revela a Wilson as ameaças de Brenda. Brenda diz a Tom que acredita na culpa de Ramón. Sheila se insinua para Ernesto. Ubaiara/Youssef se declara para Leda. Guto troca olhares com Mila. Lupita vê Priscila com Júpiter. Frida/Catarina encontra Edgar no show de Andrômeda. Electra não consegue chegar a tempo no aeroporto. Tom procura Vênus.

Sexta-feira, 6 de setembro

Tom passa mal, e Vênus o leva para um hospital. Frida/Catarina tenta conter a emoção diante de Edgar. Hans troca confidências com Gina. Furtado desiste de sair com Catarina. Chicão vai ao show de Andrômeda disfarçado. Electra visita Jéssica na delegacia. Vênus se entristece quando Tom pede para ela chamar Maya. Paulina desconfia de Brenda e conversa sobre isso com Wilson. Murilo surpreende Electra. Lupita termina o namoro com Júpiter. Léo avisa a Brenda que contará a verdade para Vênus. Vênus descobre que Tom tem um aneurisma.

Sábado, 7 de setembro

Maya explica sobre a doença de Tom para Vênus. Léo sugere que Brenda fuja antes de ele denunciá-la. Guto e Chicão impedem Júpiter de ir atrás de Lupita. Electra e Murilo ficam juntos. Vênus decide retirar a denúncia que fez contra Ramón, e Tom aceita fazer sua operação. Brenda manda Otto eliminar Vênus. Paulina conta tudo sobre Brenda para Tom. Ubaiara/Youssef pega dinheiro com Leda para devolver a Nanda. Jéssica deixa a cadeia e descobre que seu carro foi vandalizado. Frida/Catarina pede para Leda marcar um encontro com Edgar. Catarina tira satisfações com Hans por ameaçar Furtado. Otto encontra um comparsa. Tom decide procurar Brenda.

