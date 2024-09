Unna se derrete para Matheus: 'Tudo o que tiver você vai ser lindo'

Antes de dormir neste domingo (8), Unna abriu o coração para Matheus e declarou sua vontade de ter um relacionamento longo com o cantor.

Unna: "Eu não sei se no livro da minha vida você vai fazer parte do resto de todas as páginas, se for da vontade de Deus, ou se vai fazer parte de alguns capítulos, mas tudo que tiver seu nome escrito e você envolvido vai ser muito lindo. "

Unna: "Eu vejo as coisas que você fala para mim, se eu fosse uma pessoa de fora assistindo MaUnna, eu ia gostar de mais de você e da gente. Eu ia ser nossa fã. Ia ficar 'pô, muito fofo'."