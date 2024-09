Thália chora em desempate entre aliados: 'A gente se esforça 5 vezes mais'

Thália: "Podem me ver dormindo, mas é porque eu realmente quero sair desse pensamento e não ficar ansiosa. Porque só eu sei a importância que tem este programa na minha vida e o quanto a gente se esforçou. A gente se esforça pra caramba. A gente se esforça cinco vezes mais do que uma galera que está aqui. Então é muito difícil pra mim fazer essa escolha, sabendo que esse mano aqui [Ramalho], todo dia, também sofre as mesmas paradas que eu e a Mayarah".

Thália: "Votar, por exemplo, no Matheus, pra mim, é muito mais tranquilo. Porque eu sei que pra ele não tem o mesmo peso estar aqui como para o Ramalho e a Mayarah. Nosso grupo pode ser um grupo que as pessoas podem falar que a gente se junta. Mas o nome disso é aquilombamento. O nome disso é união entre pessoas que sofrem as mesmas paradas todos os dias, que sofreram pra caramba, que não fizeram aula de canto, que não sabem o que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que não sabe tocar instrumento, não sabe falar inglês. E está aqui porque se esforçou pra caramba".

Thália: "Essas pessoas que estão aqui comigo são pessoas que dão valor para essa oportunidade. Então espero, realmente, que o Brasil veja isso. Tem pessoas aqui que dão valor pra isso e outras que nem gostam de reality. Tem pessoas que vieram pra cá eu nem sei por que".