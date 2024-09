‘Mania de Você’ prioriza papo reto para apresentar nova novela

Mais do que nunca, primeiro capítulo de novela em TV aberta, onde a história há de se estender por dezenas de capítulos, tem de ser sucinto, claro e com a maior urgência possível. A tentação do espectador em desviar os olhos de uma tela para outra é cada vez maior, e já não há tempo a perder com cenas veladas ou decorativas no começo da trama.

"Mania de Você", a décima novela de João Emanuel Carneiro, chega nesta segunda-feira (9) ao principal espaço de entretenimento do país, a novela das nove, cumprindo com êxito tal premissa. Antes que o primeiro bloco termine, um sujeito já é assassinado (personagem de Fábio Assunção), duas mulheres dão à luz e morrem no pós-parto, e seus bebês já se transformam em Gabz e Ágatha Moreira.

A história vai girar em torno das duas, o que tem entusiasmado muitos noveleiros a ver nessa dinâmica algo como Flora (Patrícia Pillar) e Donatela (Cláudia Raia), em remissão à ótima "A Favorita" (2008), do mesmo autor.